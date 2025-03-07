В Крыму появился шоколад с водорослями

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН совместно с кондитерской фабрикой разработали шоколад, в состав которого входит спирулина. В будущем планируется расширить линейку «водорослевых» сладостей.

Презентация продукта состоялась в Симферополе. Гостям мероприятия рассказали о культивировании и переработке водорослей для получения биологически активных веществ и продуктов питания, а также о полезных свойствах спирулины, сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Разработка различных продуктов на основе микроводорослей — одно из ведущих направлений института. Их можно использовать для создания пищевой продукции, БАДов, лекарств и косметики.

В 2022 г. ученые представили целую линейку продуктов из различных микроводорослей: мармелад, айран, кефир, тан, йогурт, сыр, мороженое, газировка и даже леденцы от кашля. После презентации с институтом связался представитель шоколадной фабрики и предложил создать что-то вместе, рассказала замдиректора по инновационной деятельности ИнБЮМ Алена Рещикова.

«Шоколад со спирулиной — это наша первая совместная разработка в рамках договора, по которому мы наметили долгосрочную работу по нескольким направлениям. Уже сейчас специалисты трудятся над созданием вкусного и полезного шоколада с другими микроводорослями и, раскрою секрет, не только шоколада», — поделилась планами Алена Рещикова,

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