Наука нашла применение водоросли кладофоре

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) исследуют зеленую водоросль Cladophora. Ученые считают, что ее можно использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре.

Водоросль в больших масштабах встречается в различных водоемах, в том числе в заливе Сиваш. Исследованиями в области применения кладофоры занимаются в разных странах: российские ученые нашли более 400 статей, посвященных этому вопросу.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, в ИнБЮМ выяснили, что кладофора может использоваться в качестве удобрений (биоуголь, компост, сухой порошок водорослей, экстракты) и стимуляторов роста растений, а также в рационе домашних птиц и скота. Научная статья опубликована в международном журнале «Science of the Total Environment».

«Cladophora может быть ценным источником углеводов, белков, витаминов, минералов и других незаменимых питательных веществ в рационе человека и животных, может применяться в качестве важного компонента в рационе различных видов коммерчески значимых рыб и креветок, заменив до 30% рыбной муки. Совместное выращивание рыб или креветок с Cladophora также может стать устойчивой альтернативой для снижения потребности в искусственных кормах», — рассказала соавтор статьи, руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ, д.б.н. Елена Ануфриева.

В институте считают, что использование биомассы кладофоры не только будет содействовать решению проблем развития растениеводства и животноводства на полуострове, но и может внести существенный вклад в решение актуальных проблем окружающей среды. Ожидается, что применение этой водоросли в сельском хозяйстве уменьшит расход пресной воды и потребность в пахотных землях, а добавление ее в корма жвачных животных снизит продукцию метана — парникового газа, более сильного, чем СО2.

Напомним, ранее зарубежные ученые также предлагали снизить выделение метана скотом с помощью водорослевых кормовых добавок.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews