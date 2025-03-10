Индивидуальную маркировку оставили для племенного осетра
Правительство внесло коррективы в перечень сельхозживотных для маркирования и учета. Изменения коснулись и аквакультурной рыбы.
В 2023 г. вступили в силу изменения закона «О ветеринарии», предусматривающие маркировку и учет сельскохозяйственных животных. Правила учета утверждены правительством. Тогда же был определен перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, а также сроки учета для разных животных, сообщает корреспондент Fishnews.
Было предусмотрено, что рыба и другие объекты аквакультуры подлежат групповому маркированию. Индивидуально маркироваться и учитываться должны племенные животные, в иных случаях индивидуальная маркировка — по желанию владельца.
Теперь правительство внесло изменения в установленный правилами перечень и закрепило, что индивидуальному учету и маркированию подлежат животные, которые относятся к осетровым видам рыб и являются племенными или включены в ремонтно-маточные стада.
Учет по-прежнему должен быть осуществлен не позднее 1 марта 2026 г.
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