Индивидуальную маркировку оставили для племенного осетра

Правительство внесло коррективы в перечень сельхозживотных для маркирования и учета. Изменения коснулись и аквакультурной рыбы.

В 2023 г. вступили в силу изменения закона «О ветеринарии», предусматривающие маркировку и учет сельскохозяйственных животных. Правила учета утверждены правительством. Тогда же был определен перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, а также сроки учета для разных животных, сообщает корреспондент Fishnews.

Было предусмотрено, что рыба и другие объекты аквакультуры подлежат групповому маркированию. Индивидуально маркироваться и учитываться должны племенные животные, в иных случаях индивидуальная маркировка — по желанию владельца.

Теперь правительство внесло изменения в установленный правилами перечень и закрепило, что индивидуальному учету и маркированию подлежат животные, которые относятся к осетровым видам рыб и являются племенными или включены в ремонтно-маточные стада.

Учет по-прежнему должен быть осуществлен не позднее 1 марта 2026 г.

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