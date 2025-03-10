Читатели Fishnews поделились мнением о переоформлении рыболовных участков

Основные сложности предстоящего перезакрепления рыболовных участков участники опроса Fishnews связывают с финансовой составляющей этого процесса.

Перезаключение договоров на рыболовные участки — одна из самых резонансных сейчас тем в рыбной отрасли. Участники опроса, организованного в телеграм-канале Fishnews, рассказали, какие сложности они видят в связи с перезакреплением РЛУ.

Большинство связывает трудности с ростом финансовой нагрузки на предприятия, которые и так находятся в непростом положении. Этот вариант получил 53% голосов.

На втором месте оказались неясности с подходами тихоокеанских лососей в предстоящие годы — 30% голосов.

Еще 17% участников опроса видят проблему в непонятной ситуации с границами рыболовных участков.

Напомним, что принятый в 2023 г. закон позволяет перезакрепить рыболовные участки без торгов — конкурсов и аукционов, но за плату. Сейчас на рассмотрении в Госдуме также находится законопроект о единовременной кампании по перезаключению соответствующих договоров: обсуждаются сроки переоформления.

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