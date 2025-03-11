Алтайским аквафермерам предлагают участки

В Алтайском крае на аукцион выставили три участка на озере и реках под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать по 8 апреля.

Организует торги Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства. Согласно документации аукциона, разыгрываются рыбоводные участки «Завьяловский № 1» на озере Долгом в Завьяловском районе (его уже выставляли на торги в прошлом году), «Павловский № 2» на реке Чернопятовка в Павловском районе и «Целинный № 1» на реке Гришиха в Целинном районе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади РВУ составляют 120 га, 8,3 га и 15,5 га. Стартовые цены — 96 тыс., 6,6 тыс. и 12,4 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 22 апреля в Новосибирске. Победителям предоставят участки на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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