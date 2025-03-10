Питомники семги и форели получат господдержку

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании строительства и модернизации мощностей по производству посадочного материала для аквакультуры.

Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся выращиванием лососевых видов рыб, смогут рассчитывать на господдержку при создании и (или) модернизации специальных питомников. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о питомниках, где выращивается семга и форель. Размер возмещения составит 25% от фактической стоимости создания или модернизации объекта. Питомники должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Возмещение распространится на расходы не только на помещения и оборудование, но и на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение, при условии, что такие объекты составляют единый технологический цикл.

Господдержка позволит простимулировать создание отечественных питомников, где разводятся лососевые виды рыб, полагают в правительстве.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 3 марта, Михаил Мишустин отметил, что оно должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса, а также поможет нарастить объемы на продовольственном рынке России, чтобы у людей был больший выбор качественных продуктов.

С 2023 г. механизм субсидирования уже запущен для поддержки российского производства аквакультурных кормов.

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