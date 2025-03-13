Ольга Булкова: Сохранение предприятий — это возможность остановить отток населения

Инициатива о сдвижке процедур по перезакреплению рыболовных участков, которую поддержала Законодательная дума Хабаровского края, нацелена на поддержку береговых предприятий, прокомментировала депутат, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Напомним, что парламент Хабаровского края на заседании 12 марта поддержал поправки к федеральному законопроекту о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Депутаты, как и их коллеги из других регионов Дальнего Востока, считают необходимым перенести процедуры переоформления на 2026 г. Это должно дать предприятиям больше времени на подготовку и аккумулирование финансовые средств для платы за перезакрепление, считают в краевой думе.

Инициатива региональных парламентариев решает важный вопрос для предприятий прибрежного промысла, в том числе на отдаленных территориях и сельских местностях, заявила Fishnews Ольга Булкова.

Такие предприятия оказывают поддержку населенным пунктам и обеспечивают рабочие места, напомнила депутат. «Эти предприятия являются сдерживающим фактором, чтобы не было увеличения оттока населения», — подчеркнула она на заседании думы.

Председатель краевого парламента Николай Шевцов сообщил, что выступить по вопросу рыболовных участков планируется и на парламентских слушаниях, которые организуются в Госдуме 19 марта.

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