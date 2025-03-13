В Карелии просел показатель по аквакультурной рыбе

По итогам 2024 г. объемы выращивания рыбы в аквакультурных хозяйствах Карелии сократились на 12% — до 33,5 тыс. тонн. При этом налоговые поступления от предприятий отрасли выросли на 45%.

Рыбоводные предприятия Республики Карелия по итогам прошлого года вырастили 33,5 тыс. тонн объектов аквакультуры, в том числе 21,3 тыс. тонн товарной рыбы. По сравнению с 2023 г. объемы производства снизились на 12%.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, падение по лососевым рыбам, как и в целом по стране, произошло из-за проблем с поставками посадочного материала и комбикормов.

Несмотря на снижение результатов рыбоводов, налоговые поступления по виду деятельности «аквакультура» выросли до 475 млн рублей — на 45% больше, чем в 2023 г.

В целях импортозамещения в регионе реализуются проекты по созданию комплексов для выращивания рыбопосадочного материала и селекционно-племенных центров рыбоводства, а также по строительству комбикормового завода.

Около трети аквакультурных хозяйств республики имеют собственные мощности по рыбопереработке. В 2024 г. таким образом было переработано более половины выращенной товарной рыбы — 11,9 тыс. тонн.

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