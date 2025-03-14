Господдержку производства кормовых и пищевых добавок запустят с 2027 года

Правительство решило простимулировать производство критически важных ферментных препаратов и пищевых добавок для пищевой промышленности, а также кормовых добавок для животноводства.

Механизмы поддержки предусмотрены приложением № 23 к госпрограмме развития сельского хозяйства. Помощь будет оказываться через предоставление регионам из федерального бюджета субсидий на компенсации для тех, кто решит создать или модернизировать такие производства. Постановление от 11 марта 2025 г. № 300 вступит в силу с 1 января 2027 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Размер возмещения составит 20% фактической стоимости создания или модернизации объекта. Мощности по производству ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 года», — рассказали в пресс-службе правительства.

Конкурсный отбор проектов по строительству или модернизации агропромышленных объектов, которые могут претендовать на возмещение, будет проводить Минсельхоз.

Такие меры поддержки позволят простимулировать создание отечественных производств кормовых добавок, необходимых для животноводства, пищевых добавок и ферментных препаратов для производства продуктов питания.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», который входит в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, что в марте правительство также предусмотрело субсидирование строительства и модернизации питомников для получения посадочного материала лососевых видов рыб — атлантического лосося (семги) и форели.

Читайте также: Дмитрий Патрушев сообщил сенаторам о запуске нового нацпроекта

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews