Минсельхоз готовится к новым субсидиям в сфере аквакультуры

Министерство сельского хозяйства разрабатывает изменения в порядок отбора инвестиционных проектов для субсидирования в сфере АПК. В документе планируется учесть введение новой господдержки для развития производства посадочного материала лососевых рыб.

Федеральное правительство в марте выпустило постановление, предусматривающее механизмы субсидирования строительства и модернизации питомников для получения посадочного материала лососевых видов рыб — атлантического лосося (семги) и форели.

Предоставление поддержки предусматривается в рамках госпрограмма развития сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз готовит базу для запуска субсидирования. На портале regulation.gov.ru ведомство разместило проект соответствующих изменений в порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов, утвержденный приказом от 1 августа 2024 г. № 448.

Как ранее сообщили в пресс-службе правительства, питомники должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 г.

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