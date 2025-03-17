На Камчатке вынесли новый приговор по взятке за освидетельствование флота

В Камчатском крае осужден местный житель за посредничество во взяточничестве. По версии следствия, мужчина передал деньги сотрудникам Российского морского регистра судоходства за ускоренное освидетельствование судна.

Фигурант признан виновным за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Суд и следствие установили, что в декабре 2023 г. мужчина, действуя из корыстной заинтересованности и по поручению знакомого представителя транспортной организации, выступил в качестве посредника и передал 3 тыс. долларов трем должностным лицам Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства. Деньги платились за ускоренное и беспрепятственное проведение освидетельствования рыболовного судна, а также за выдачу разрешительной документации для его эксплуатации, рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Петропавловск-Камчатский городской суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Одному из должностных лиц-взяткополучателей и взяткодателю ранее были тоже вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело в отношении еще одного из соучастников-взяткополучателей находится на рассмотрении в суде, по делу другого — расследование продолжается.

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