Аквакультуре обещают системные решения на выставке в Питере

В этом году сектор аквакультуры на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге будет представлен в рамках новой концепции. Привлекать внимание гостей традиционно будет установка с живой рыбой.

Организаторы международной Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая проходит осенью в Санкт-Петербурге, в этом году решили посвятить специальную экспозицию аквакультуре.

Идея экспозиции Aqua Farm Global в том, чтобы не ограничиваться отельными аспектами, а представить предприятиям аквакультуры систему практически применимых решений, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. Это возможности для выполнения научно-технических и экономических задач в рыбоводстве.

Организаторы описали и концепт будущей экспозиции. Ее центральным элементом останется действующая УЗВ с живой рыбой и оборудованием экспонентов под естественной биологической нагрузкой. Вокруг установки расположатся выставочные стенды рыбоводных хозяйств, производителей оборудования, поставщиков кормов, ветеринарных препаратов, посадочного материала и других товаров, услуг и технологий.

Практические вопросы работы аквакультурных хозяйств в России, а также зарубежные наработки будут обсуждаться в рамках деловой программы.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября. Фоторепортаж с мероприятий прошлого года читайте по ссылке: Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

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