Для развития аквакультуры готовят новые механизмы

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев рассказал о законодательных инициативах в сфере поддержки аквакультуры. Одна из них нацелена на защиту «водных урожаев».

Законодательные инициативы подготовлены по итогам встреч с представителями этого бизнеса, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев в интервью журналу Fishnews.

«Один из законопроектов дает возможность предприятиям аквакультуры назначать ответственных производственных инспекторов, — сообщил парламентарий. — Наши фермеры страдают от того, что кто-то постоянно пытается воспользоваться их ресурсами. Аквакультурная деятельность осуществляется на открытых водоемах, которые охранять достаточно сложно. Мы предлагаем дать право подготовить инспекторов рыбного хозяйства, чтобы они могли составлять материалы, фиксировать нарушения, например с помощью фото, и передавать все это компетентным органам для принятия мер».

Сейчас механизм работы производственных инспекторов уже предусмотрен законом для рыболовных участков — чтобы бороться с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

«Кроме того, думаем над тем, чтобы подготовить поправки в Уголовный кодекс: сейчас в нем нет действенных средств борьбы со злоумышленниками, специализирующимися на хищениях объектов индустриальной аквакультуры», — обратил внимание Игорь Зубарев.

Другой подготовленный законопроект, сообщил он, позволит производить корректировку границ рыбоводных участков. Речь идет о возможности сдвигать участок, что важно, без изменения его общей площади.

«Считаем, что это поможет повысить эффективность хозяйств аквакультуры», — отметил сенатор.

Игорь Зубарев представляет в Совете Федерации Республику Карелия. В интервью Fishnews парламентарий напомнил, что регион занимает лидирующие позиции в стране в садковой аквакультуре. «Мы находимся на третьем месте по общему результату и на первом — по объему выращивания форели», — сказал парламентарий.

О важности инициатив по сдвижке границ рыбоводных участков и распространения на аквакультуру механизма производственных инспекторов заявляли и в Дальневосточном союзе предприятий марикультуры.

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