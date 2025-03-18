Иван Радченко: Развитие любительского лова — это тоже возможность повысить потребление рыбы

Важная часть работы по повышению потребления рыбной продукции в стране со стороны госорганов — это региональные программы по доступной рыбе и создание условий для любительского лова, отмечает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

В прошлом году федеральное правительство приняло дорожную карту по увеличению потребления рыбной продукции в стране. Так, план мероприятий предусмотрел утверждение ежегодных целевых показателей потребления рыбопродукции в субъектах Федерации. Регионы участвуют в реализации дорожной карты.

Министерство по рыболовству Сахалинской области видит решение задачи по наращиванию потребления в том числе в реализации программы «Доступная рыба» и развитии любительской рыбалки.

«Доступная рыба» нацелена на то, чтобы снизить цену на рыбную продукцию в регионе. Работа ведется при помощи рыбопромышленных предприятий. Объем реализации продукции растут. «Если мы начинали с 500 тонн, то план на этот год уже 2000 тонн», — рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Также в регионе важно развивать и любительскую рыбалку, уверен руководитель областного ведомства. «Планируем, что уже в этом году суточная норма по вылову горбуши будет увеличена с трех до пяти экземпляров, а количество мест свободного и бесплатного вылова этого вида лососей вырастет с 55 до 77», — сообщил министр.

Целевой показатель по потреблению рыбы и морепродуктов в Сахалинской области на 2025 г. составляет 28,1 кг на человека.

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