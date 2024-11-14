В реке Дон заприметили необычного гостя

Ученые обнаружили в среднем течении Нижнего Дона черноморскую кефаль-сингиль (Liza aurata). По словам специалистов, ранее этот вид в реке никогда не регистрировался.

Сингиль — морская рыба семейства кефалевых. Она обитает в толще воды, преимущественно в прибрежной зоне морей, заходит в заливы и эстуарии рек, иногда встречается в пресной воде.

Этот вид широко распространен в Восточной Атлантике у берегов Европы и Африки, в Средиземном, Черном и Азовском морях, успешно акклиматизировался в Каспийском море, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В водах России сингиль постоянно обитает в Черном море, где проходит его зимовка и нерест. Это самый многочисленный вид кефалей в море у берегов Крыма и Кавказа, отмечают специалисты. Летом рыба нагуливается в Азовском море и на северо-восточных отмелях Черного моря.

Для Азовского моря сингиль является сезонным мигрантом, ранее его распространение ограничивала низкая соленость вод. Однако продолжающееся с 2007 г. осолонение способствовало расширению ареала этой рыбы, обращают внимание ученые.

В ходе мониторинга осенней миграции проходных и полупроходных рыб специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО обнаружили половозрелый экземпляр кефали-сингиль. Он был отмечен на удалении более 178 км от моря вверх по течению Дона.

Ранее этот вид кефалей в Дону никогда не регистрировался, даже в эстуарии и дельте реки, подчеркнули в институте.

Читайте также: Наука советует рыбакам взяться за рапану

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews