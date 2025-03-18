Проблему границ рыболовных участков хотят вынести на МРГ

Росрыболовство планирует детально обсудить тему границ рыболовных участков на заседании межведомственной рабочей группы, сообщил заместитель руководителя федерального агентства Дмитрий Суслов.

Проблематику границ рыболовных участков подняли на совещании, организованном Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представители региональных органов власти и президент ВАРПЭ Герман Зверев. В отраслевом сообществе говорят о рисках переоформления договоров на РЛУ в той ситуации, когда нет ясности по границам.

В Росрыболовстве планируют, что эта тема будет предметно, с учетом всех позиций регионов, рассмотрена в ближайшее время на заседании межведомственной рабочей группы , которую возглавляет руководитель федерального агентства Илья Шестаков. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Суслов.

Тема с границами непростая, признают в агентстве. Сейчас, по словам Дмитрия Суслова, предлагается инструмент для решения вопросов: люди берут участок, понимая, что с проблемой границ не столкнутся. Обсудить, как погрузить такую норму в законодательство, предполагается в том числе на площадке МРГ.

Что участники совещания предложили по срокам процедур перезакрепления участков, читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews