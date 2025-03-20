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Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Александр Сайфулин: России необходимо возобновить глубоководные исследования

Перераспределение крабовых квот на аукционах привело к остановке программ по освоению глубоководного промысла, и Россия быстро теряет накопленные преимущества в этой сфере, обращает внимание генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Сайфулин.

«Освоением глубоководного промысла в РФ уже более 20 лет занимаются всего несколько компаний. Пионером и лидером является Рыболовецкий колхоз «Восток-1» — на нас приходится более половины российского вылова глубоководных биоресурсов», — отметил Александр Сайфулин в статье для Fishnews.

Он рассказал, что сейчас промыслом охвачены глубоководные крабы-стригуны красный и ангулятус на глубинах около 1,8 тыс. м, а также макрурус разных видов, обитающий на глубинах до 3 тыс. метров. Отраслевая наука располагает данными о десятках перспективных глубоководных объектов, имеющих пригодные для промышленного рыболовства запасы и ценность.

«По предварительным данным, освоение самых перспективных ресурсов на глубинах более 1 тыс. м позволит увеличить запасы водных биоресурсов только в российских морских водах на 1 млн тонн. Это благоприятно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны и ее экспортном потенциале», — подчеркнул гендиректор компании.

Александр Сайфулин напомнил, что в 2018 г. была разработана и одобрена программа по масштабным исследованиям ресурсов «Глубоководный пояс дальневосточных морей России». Кроме того, Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук утвердили программу совместных научных исследований на 2019 г., важное место в которой занимало изучение глубоководных гидробионтов.

На судах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН планировалась работа смешанных научных групп. Исследования глубоководных видов в качестве одного из приоритетов были включены в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г.

Но эти планы так и не были реализованы из-за начавшейся в России реформы рыбной отрасли с перераспределением биоресурсов, обратил внимание автор статьи. Многие компании лишились квот, это подорвало их финансовую устойчивость, и предприятия были вынуждены свернуть различные перспективные программы. В том числе по глубоководному направлению.

Не стал исключением и «Восток-1», который с 2004 г. активно реализовывал собственную программу по освоению глубоководного промысла в сотрудничестве с отраслевой наукой. За счет собственных средств компания организовывала научно-промысловые экспедиции в конвенционные районы Мирового океана, приобретала дорогое подводное видеооборудование. Совместно со специалистами ДВО РАН начались даже работы по созданию автономного робота для изучения глубин до 6 тыс. м. Однако теперь на финансирование не осталось средств.

Эксперты считают, что нужно срочно на государственном уровне запускать долгосрочные программы по изучению и освоению глубоководных ресурсов, расширяя географию и глубину этих исследований, отрабатывая новые технологии и создавая новое промысловое оборудование, инновационные методы использования глубоководных биоресурсов в пищевых, фармацевтических и других целях, отметил гендиректор «Востока-1». Он убежден: начать надо с сохранения предприятий, которые готовы этим заниматься, которые имеют специализированный флот, оборудование и обученные экипажи для работы на глубинах до 3 тыс. м и более.

«Причем глобального государственного финансирования не требуется. Вариантом поддержки может стать передача предприятиям квот уже освоенных ими глубоководных объектов промысла, включая ранее изъятые 50% квот глубоководных крабов для промышленного использования. Такой шаг обеспечит хозяйственно-промысловую деятельность компаний», — уверен автор статьи.

Вторая плоскость для государственного решения вопроса — введение компенсации расходов на судовое топливо, считает Александр Сайфулин. Также, по его мнению, можно выделить средства на приобретение дорогостоящего исследовательского оборудования, например глубоководных роботов.

«Все это необходимо делать под эгидой госпрограммы с активным участием отраслевой и академической науки. В противном случае Россия потеряет свое преимущество, останется на задворках покорения глубин Мирового океана», — резюмировал гендиректор «Востока-1».

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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