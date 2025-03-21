Минпромторг прогнозирует сдачу до конца года еще 12 судов под квоты

Зампред правительства Дмитрий Патрушев поручил обеспечивать контроль за своевременной передачей заказчикам рыбопромысловых судов, построенных в 2025 г. в рамках программы квот под инвестиции.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел заседание в рамках инцидента № 42 «Рыбопромысловые суда». В мероприятии участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Росрыболовства, других заинтересованных ведомств, Объединенной судостроительной корпорации, верфей и отраслевого бизнес-сообщества.

«С октября для инвесторов верфями передано 9 судов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот. Таким образом, на данный момент в рамках обоих этапов 40 судов передано заказчикам: 23 рыболовных и 17 краболовов. По прогнозу Минпромторга России, до конца года должно быть сдано еще 12», — привел цифры Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер подчеркнул, что суда, строительство которых планируется завершить в 2025 г., должны вовремя передаваться заказчикам. Здесь важно обеспечить надлежащий контроль.

Кроме того, Дмитрий Патрушев поручил Минприроды совместно с Минпромторгом и ОСК контролировать исполнение графика строительства научно-экспедиционного судна «Иван Фролов», которое будет использоваться Росгидрометом для исследования российскими учеными Антарктиды.

На мероприятии в том числе затронули вопрос расторжения и изменения инвестдоговоров и дальнейшего закрепления высвободившихся долей квот добычи водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

По итогам обсуждения Дмитрий Патрушев поручил продолжить ежемесячный мониторинг ситуации со строительством судов на площадке Росрыболовства.

Инцидент № 42 «Рыбопромысловые суда» создан для координации работ по завершению строительства рыбопромысловых судов в рамках реализации механизма предоставления квот вылова на инвестиционные цели.

«При работе в формате инцидента используется специальная система управления проектами, которая развернута на базе Координационного центра правительства. Она позволяет оперативно координировать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени», - отметили в пресс-службе.

Читайте также: Инвестквоты могут стать двадцатилетними

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews