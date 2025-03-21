Рыбный союз призвал бизнес обратить внимание на меры поддержки в ЕАЭС

В 2024 г. Евразийская экономическая комиссия запустила механизм поддержки промышленной кооперации. Есть предложение расширить его и на сельское хозяйство. На возможности такого стимулирования нужно обратить внимание и предприятиям рыбоперерабатывающего комплекса, считают в Рыбном союзе.

В Торгово-промышленной палате провели презентацию механизма поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Рыбного союза.

Мера была запущена в 2024 г. Поддержка предусматривает льготное кредитование проектов. Финансирование осуществляется за счет бюджета ЕАЭС — субсидируется процентная ставка по кредитам (займам), выдаваемым банками и институтами развития государств — членов союза. Максимальный объем субсидии, предоставляемой по одному проекту, определяется из расчета не более 350 млн российских рублей в год. При этом период льготного кредитования не может превышать пять лет.

По словам президента ТПП России Сергея Катырина, до этапа финансирования удалось продвинуть два проекта. Главный критерий получения финансовой поддержки со стороны Евразийской комиссии — участие в проекте представителей не менее чем из трех государства союза.

«Решения уже приняты, начинаем процесс реализации, а это самая ответственная часть. Необходимо успешно завершить реализацию, потому что понимаем — это первые проекты, которые станут ориентиром для бизнеса», — заявила член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Как отметила представитель ЕЭК, есть поручение разработать и представить предложения по расширению механизма на сферу сельского хозяйства, сейчас обсуждаются критерии и условия работы по четырем направлениям: это переработка, инфраструктура, семеноводство и животноводство.

«ТПП и представитель ЕЭК обращают внимание бизнеса на эту работу, как в плане предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, так и по участию в проектах», — отметил в Рыбном союзе.

«Механизм может быть интересным и перспективным для производственных предприятий РПК и АПК стран — членов ЕАЭС. Считаем, что бизнесу надо обратить внимание на его возможности», — прокомментировал председатель Рыбного союза, член Общественного совета при Минсельхозе России Александр Панин.

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