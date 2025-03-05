Кабмин добавил средств на «поимку» мазута в Керченском проливе

Правительство выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий нефтеразлива в Керченском проливе. Средства пойдут на приобретение боновых заграждений и биосорбента.

Из резервного фонда правительства в соответствии с распоряжением кабмина выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате декабрьского крушения танкеров.

«Средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счет федерального финансирования будет приобретено не менее 12 тыс. м боновых заграждений и не менее 30 тонн биосорбента», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Ранее из резервного фонда правительства на работы по утилизации и обезвреживанию загрязненного мазутом песка, а также на восстановление пляжных территорий было выделено 1,5 млрд рублей.

Сейчас завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идет сбор мазута со дна Черного моря, продолжается очистка пляжей, ведется усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды, сообщили в пресс-службе.

Работы по ликвидации последствий декабрьской аварии координирует специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Она проводит свои заседания еженедельно.

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