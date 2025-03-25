Сибирские рыбаки все активнее переходят на электронные разрешения

Енисейское теруправление Росрыболовства за прошлый год выдало в электронном формате 56% разрешений на добычу. К середине марта таким образом оформлено 89% документов.

Енисейское теруправление Росрыболовства призвало рыбаков пользоваться порталом госуслуг для подачи заявлений на оформление промысловых разрешений.

С того момент как услуги стали оказываться в цифровом виде, территориальное управление, в ведении которого находятся сибирские регионы, выдало более 750 электронных разрешений и изменений к ним.

«Доля поданных рыбаками заявлений на выдачу разрешений в электронном виде в 2024 году приблизилась к 50%, в электронной форме выдано 56% разрешений и изменений к ним. При этом процент оказания в электронном виде услуги по выдаче разрешений постоянно растет. За первые два с половиной месяца 2025 года выдано 89% разрешений в электронном виде», — сообщили Fishnews в пресс-службе Енисейского ТУ.

Среди удобств оформления разрешений через «Госуслуги» в теруправлении отметили сокращение срока рассмотрения заявления до трех рабочих дней, возможность оплаты пошлины на портале.

Напомним, что в 2022 г. была предусмотрена возможность подачи заявления для получения разрешения на вылов через «Госуслуги». На следующий год был предусмотрен законодательный переход на оформление документов в электронном виде. При этом есть случаи, когда разрешения по-прежнему можно получать на бумаге.

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