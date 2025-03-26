МРГ вернулась к границам рыболовных участков

Межведомственная рабочая группа, которую возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестков, вновь обратилась к вопросам границ рыболовных участков. Участники заседания МРГ предложили защитить интересы пользователей, которые будут перезаключать договоры.

Об инициативах по границам рыболовных участков на заседании межведомственной рабочей группы рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Основные вопросы, отметил он, вызвало предложение о временном периоде, когда надо привести границы в соответствие с едиными требованиями (ранее РЛУ формировались на основании разных подходов). Ранее предлагался вариант, когда в случае неприведения границ в соответствие в срок, не оформляются разрешения на добычу, «но это не какое-то полностью свершившееся решение», обратил внимание представитель ведомства.

Василий Соколов также сообщил, что подготовлены изменения в постановление правительства, призванные улучшить условия формирования границ РЛУ.

Приведение границ участков в соответствие с современными требованиями — это работа в интересах самих же пользователей, акцентировали в Росрыболовстве. «Хотелось бы именно для защиты бизнеса все участки привести в единую систему, которая бы соответствовала требованиям законодательства и учитывала гидрологические особенности регионов», — высказался по этому поводу Василий Соколов.

Представители регионов согласились, что единая система — это важно и правильно. Однако непонятно, как быть тем пользователям, которые переоформят договор на участок (а это немалая плата), а границы потом не пройдут согласование.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал подумать над защитой предприятий от таких рисков, сообщает корреспондент Fishnews. «Я предлагаю обсудить, потому что в любом случае отмахнуться от этого риска, на мой взгляд, мы не можем, он достаточно существенный», — заявил глава региона.

Сенаторы Борис Невзоров и Анатолий Широков предложили сделать переоформление границ добровольным решением пользователей участков. Эту идею поддержал и выступивший на заседании председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.

Глава Росрыболовства согласился, что вариант с добровольностью нужно рассмотреть. «Про переоформление (границ) тогда либо ничего не пишем, либо подумаем, как правильно написать о том, что у пользователя есть такое право», — сказал глава ведомства.

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