Рыбаки США опасаются новых проблем с экспортом

Американских рыбопромышленников беспокоят переговоры о возможном снятии продовольственных санкций с РФ. Они указывают на высокую конкуренцию со стороны российской продукции и просят власти США действовать осторожнее с тарифами на зарубежных рынках.

По итогам встречи экспертных групп России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде 24 марта стороны договорились о восстановлении доступа российского продовольствия, включая рыбопродукцию. В ряде зарубежных СМИ вышли материалы с комментариями американских рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews.

Особенно бурно отреагировал рыбный бизнес Аляски, который указал на якобы нечестную конкуренцию на мировых рынках со стороны РФ. Представители отраслевых объединений штата отметили и российский запрет на импорт рыбы из США, введенный в 2014 г., и программу по обновлению промыслового флота и рыбопереработки нашей страны. Еще одна претензия — наращивание выпусков выращенных мальков кеты на Дальнем Востоке России. Аляскинские рыбопромышленники говорят и о недостаточной изученности взаимодействия дикого и полученного на заводах лосося, и о перепроизводстве красной рыбы, которое бьет по ценам.

На этом фоне рыбаки США отмечают высокую зависимость отрасли от зарубежных рынков и просят администрацию президента Дональда Трампа ослабить напряженность в «тарифных войнах». Ожидается, что ответные меры Китая, Евросоюза, Японии могут серьезно усугубить проблемы американского рыбного экспорта, особенно Аляски.

Представители отрасли напоминают, что КНР с 2018 г. повысила для американской рыбопродукции пошлины до 35%, а в марте 2025 г. добавила еще 10%.

Кроме того, американские рыбаки обвиняют ЕС и Великобританию в продолжении закупок российской рыбы, в том числе маркированной как Alaska pollock. Это, по мнению производителей США, вводит потребителей в заблуждение.

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