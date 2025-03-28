Мурманский филиал ЦСМС подготовили к современным форматам работы

Росрыболовство завершило модернизацию филиала Центра системы мониторинга рыболовства и связи в Мурманске. Там обрабатывается и хранится информация о результатах промысла в Северном, Западном и Азово-Черноморском бассейнах.

Для Северного бассейна специалисты ЦСМС готовят к внедрению новый формат трансграничного электронного обмена данными о рыболовстве, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Систему испытывают Россия и Норвегия в зонах совместного регулирования промысла. Итоги планируется подвести в конце года на заседании Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и затем полностью перейти на новый формат», — заявил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

По информации ЦСМС, за 2024 г. рыбаки Северного, Западного и Азово-Черноморского бассейнов подали 13 тыс. заявлений на получение документов в электронной форме и внесение изменений в них, с начала 2025 г. — 3,5 тысячи.

«С 2025 года мы приступили к переводу оформления разрешений на добычу водных биологических ресурсов в проактивный режим. Внедрение этой системы позволит рыбакам получать разрешения в течение одного рабочего дня. В этом году также планируется разработка функции по ведению цифрового профиля рыбоводных и рыболовных участков. Для реализации этих проектов продолжим модернизацию инфраструктуры в регионах», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

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