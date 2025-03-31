Общественный совет высказался по перезакреплению рыболовных участков

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал инициативу камчатских депутатов перенести срок завершения кампании по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. Члены ОС также согласились с необходимостью четко регламентировать расторжение договоров на РЛУ.

На заседании 19 марта Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел предложения Законодательного собрания Камчатского края по перезакреплению рыболовных участков. Решение по этому важному для предприятий вопросу вошло в протокол ОС, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что парламент Камчатки предложил перенести сроки окончания кампании по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 25 февраля, предусматривает переоформление договоров уже до 30 декабря 2025 г.

Общественный совет поддержал законодательную инициативу камчатских депутатов по внесению в Госдуму поправок к проекту закона о сроках кампании по перезакреплению.

Совет отметил риск неисполнения прогноза поступлений в федеральный бюджет в 2025 г. за счет поступления платы за переоформление участков «в связи с существующими экономическими условиями».

Законодательное собрание Камчатского края также заявило, что нужно обеспечить механизм расторжения договоров пользования участками в порядке, установленном правительством. Пользователи должны уведомляться о расторжении надлежащим образом, при рассмотрении вопроса о расторжении должны учитываться обстоятельства непреодолимой силы. Общественный совет поддержал внесение и таких поправок.

Обращения совета по законопроекту о перезакреплении рыболовных участков решено направить в Комитет Госдумы по аграрным вопросам и Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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