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Заседание Общественного совета при Росрыболовстве прошло частично в очной форме, частично — по видео-конференц-связи

Общественный совет рассмотрел актуальные для отрасли вопросы

Общественный совет при Росрыболовстве обсудил возможность переноса кампании по перезакреплению промысловых участков на 2026 г., сложности прохождения государственной экологической экспертизы для аквакультуры и проект доклада федерального агентства по итогам года.

Перед началом обсуждения основных вопросов повестки председатель ОС Герман Зверев проинформировал, что на следующей неделе в Счетной палате России запланировано совещание по зарплатам специалистов Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Напомним, этот вопрос разбирали на предыдущем заседании общественного совета. Герман Зверев пообещал доложить позицию ОС в Счетной палате.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по теме перезакрепления рыболовных участков с докладом выступил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Он отметил, что вопрос — знаковый для дальневосточных регионов, особенно для Камчатского края, на который приходится 80% общероссийского вылова тихоокеанских лососей.

Глава ассоциации рассказал о законодательной инициативе регионального парламента — в части условий заключения договора пользования рыболовным участком. Край предлагает перенос кампании по перезакреплению на 2026 г., чтобы дать рыбакам больше времени на подготовку. По словам Владимира Галицына, это предложение поддержали парламенты шести регионов Дальнего Востока.

Руководитель отраслевого объединения подчеркнул, что в случае принятия изменений в закон о рыболовстве в нынешнем виде множество пользователей будут вынуждены отказаться от своих РЛУ — из-за слишком высокой платы за участки.

Участвовавшая в заседании общественного совета глава Заксобрания Камчатки Ирина Унтилова поддержала докладчика. «Каждый третий у нас [на Камчатке — прим. ред.] работает в рыбной отрасли. И, конечно, при предполагаемых изменениях и сроках, которые сегодня ставят перед нашими предприятиями, рыбаков фактически загоняют в угол. Им некуда деваться, у них два пути: отказаться от участка или идти в банк за кредитами. За кредитами они не пойдут, об этом сейчас уже говорили, значит, придется отказываться от участков», — обратила внимание Ирина Унтилова.

Кроме того, на общественном совете обсудили вопрос избыточности требований Росприроднадзора к документации, предъявляемой предприятиями аквакультуры для прохождения государственной экологический экспертизы. Завышенные, по мнению участников заседания, требования ведут к увеличению расходов аквафермеров на ГЭЭ.

Проект доклада Росрыболовства с итогами работы отрасли за 2024 г. и задачами на 2025 г. представил начальник управления экономики и инвестиций ведомства Андрей Михалевич. По его словам, ушедший год в экономическом плане был непростым: ставки кредитования сильно выросли, на протяжении всего года применялась экспортная пошлина.

«Внешняя экономическая ситуация в совокупности с нашими внутренними условиями сильно отражается на показателях по экспорту рыбной продукции. Существенно сократился объем в денежном выражении. От рекордного 2021 года, когда открылись китайские рынки после пандемии, когда цена на отдельные виды продукции сильно выросла, а выручка у предприятий составила 6,8 млрд долларов, потихоньку она снижалась, поскольку цены консолидировались по тем или иным причинам, тем более что ряд рынков закрылся в 2022-2023 годах. И в 2024 году, по предварительным данным, выручка составила 5,2 млрд долларов. Она достаточно низкая, около шести лет назад у нас была такая выручка», — рассказал Андрей Михалевич.

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Fishnews

  • Заседание Общественного совета при Росрыболовстве прошло частично в очной форме, частично — по видео-конференц-связи
  • Председатель ОС Герман ЗВЕРЕВ доложит позицию Общественного совета по спасателям в Счетной палате России
  • Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН спрогнозировал последствия реформы по участкам для рыбаков края
  • Председатель Заксобрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА рассказала о позиции региональных депутатов по срокам перезакрепления участков
  • Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ представил проект доклада об итогах работы отрасли в 2024 г.
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