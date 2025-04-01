Россия нацелилась на импортозамещение рыбных вакцин

Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства дополнили подпрограммой, направленной на производство ветпрепаратов. В том числе предусмотрены создание новых и модификация существующих отечественных вакцин для рыб.

Подпрограмма «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения» утверждена постановлением правительства РФ от 27 марта 2025 г. № 395. Ее реализация запланирована на 2025–2030 гг. Объем финансирования со стороны государства составит более 4,4 млрд рублей. Еще более 12 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

«Главная цель подпрограммы — создание новых, конкурентных отечественных ветеринарных препаратов и обеспечение внутренних потребностей в таких лекарствах отрасли животноводства. Для этого планируется разработка и клинические испытания новых вакцин и ветпрепаратов для свиней, птиц, крупного рогатого скота, искусственно выращиваемой рыбы, а затем их запуск в промышленное производство», — прокомментировали в пресс-службе кабмина.

Успешная реализация подпрограммы позволит к 2030 г. достичь 70-процентного уровня обеспечения животноводства отечественными ветеринарными препаратами, обратили внимание в правительстве. К этому же сроку уровень обеспеченности российскими вакцинами должен составить 61%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрены создание новых или модификация существующих отечественных вакцин для профилактики заразных болезней рыб: аэромоноза (фурункулеза), инфекционного некроза поджелудочной железы, некроза гемопоэтической ткани лососевых, вибриоза, йерсиниоза. Во всех этих случаях планируется разработать (или улучшить) инактивированные вакцины. Также в комплексном плане научных исследований в части аквакультуры указаны «прочие актуальные и экономически важные нозологические единицы».

Этим же постановлением научно-техническая программа развития сельского хозяйства дополнена также подпрограммой «Сельскохозяйственная техника и оборудование». На совещании с вице-премьерами 31 марта председатель правительства Михаил Мишустин поручил зампреду Дмитрию Патрушеву контролировать ход выполнения обеих подпрограмм.

«Нужно, чтобы все эти проекты как можно скорее пошли в серию и стали доступны потребителям», — подчеркнул премьер-министр.

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