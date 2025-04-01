Донские полицейские изъяли крупную партию немаркированной рыбы

В Ростовской области полицейские пресекли нелегальную торговлю рыбной продукцией. По данным правоохранителей, рыночная стоимость изъятых товаров составила около 13,5 млн рублей.

В нелегальной деятельности подозревается жительница Краснодарского края, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли более 11 тонн свежей и замороженной рыбопродукции. Установлено, что фигурантка купила товар у неизвестных лиц, хранила его в специальных холодильниках и продавала с грузовиков в Ростове, Аксае, Батайске и Азове.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере).

Читайте также: На Дону расследуют дело о «краснокнижной» рыбалке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews