Эдуард Климов: Когда за день можно организовать встречу экспертов из разных регионов — это фантастические возможности

На площадке Fishnews Online эксперты обсуждают вопросы промысла, переработки, продаж рыбопродукции, аквакультуры и логистики. «Мы видим одной из своих задач выстраивание эффективной коммуникации между участниками рынка», — рассказал основатель медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Коммуникационному проекту Fishnews Online в этом году исполняется пять лет. Организация встреч на площадке направлена на укрепление взаимодействия не только внутри рыбной промышленности, но и на межотраслевом уровне.

«Мы видим одной из своих задач выстраивание эффективной коммуникации между участниками рынка. Практика показывает, что потребность в этом есть, и немалая. Такие встречи —с участием представителей рыболовства, рыбопереработки, логистики, банковского сектора —мы как раз и организовываем в рамках проекта Fishnews Online», — рассказал председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

За пять лет главными темами онлайн- и офлайн-конференций стали строительство промыслового флота и крабовые аукционы, перезакрепление рыболовных участков, развитие потребления рыбной продукции.

«Когда за день можно собрать экспертов из разных регионов, обсудить волнующие вопросы, совместно найти решения — это же фантастические возможности! Результаты обсуждений, мнения профессионалов тут же становятся доступны широкой аудитории —в публикациях рубрики Fishnews Online», — отметил Эдуард Климов.

Каждый вторник на площадке Fishnews Online проводится совещание руководителей отраслевых объединений — Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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