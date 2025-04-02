Рыбный рынок США могут перестроить «торговые войны»

После заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении взаимных тарифов в отношении «всех стран» аналитики прогнозируют существенное изменение американского рынка рыбы и морепродуктов.

Планируемое повышение тарифа на тиляпию из Китая с 25 до 45% приведет к снижению доступности этого продукта и падению спроса на него, отмечает аналитик нидерландского Rabobank Горян Николик. Он обратил внимание, что сейчас КНР поставляет 82% общего объема замороженной тиляпии (около 94,8 тыс. тонн) на американский рынок, сообщает корреспондент Fishnews.

Ожидается, что даже если поставщиков из Индонезии не обложат дополнительными пошлинами, они не смогут восполнить дефицит со своей долей в США, которая едва достигает десятой части от китайских поставок.

Более того, если Соединенные Штаты повысят тарифы и для Вьетнама, то это может дестабилизировать весь сегмент пресноводной рыбы в США. Американские потребители, скорее всего, переключатся на другие виды рыбопродукции либо на более дешевые источники белка вроде курицы.

Как пишут зарубежные СМИ, попадают под новые 25% тарифы и канадские производители лосося. Это может значительно увеличить цены для американских потребителей. В 2024 г. Канада поставила 51,7 тыс. тонн из 128,4 тыс. тонн экспорта свежего лосося в США.

Из-за двухгодичного цикла производства красной рыбы, малых объемов у стран — альтернативных поставщиков и дороговизны авиаперевозок свежего лосося, восполнить дефицит будет практически невозможно, считают аналитики. Даже Чили, Шотландия, Норвегия, Исландия и Фареры смогут лишь немного увеличить экспорт.

Наименее затронутым в этих условиях может оказаться рынок креветок. Их основными поставщиками в США выступают Индия и Эквадор. Эквадорское правительство последнего еще 28 марта заявило о решении убрать 30% пошлину для поставщиков креветки из США, чтобы не допустить введения ответных тарифов со стороны администрации Дональда Трампа. Кроме того, предложение креветки на мировом рынке гораздо выше и свободные объемы всегда смогут найтись для американского рынка, отмечает иностранная пресса.

Журналисты также обращают внимание, что дополнительной угрозой для рынка рыбы и морепродуктов в Соединенных Штатах являются предлагаемые повышенные портовые сборы для флота, построенного или эксплуатируемого Китаем. Также планируется ввести ограничения на перевозку американских грузов судами, не принадлежащими США. Это может еще больше осложнить логистику и повысить цены на импортируемую рыбопродукцию, опасаются аналитики.

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