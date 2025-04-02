Уловы минтая в Охотском море догнали уровень прошлого года

К концу марта в Охотском море, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный лов, освоили 777,5 тыс. тонн минтая, или 67,3% общего допустимого улова. На отчетную дату 2024 г. уловы составляли 775,6 тыс. тонн (71,7% ОДУ).

На добыче минтая работали 73-82 единицы добывающего флота, в том числе 50-58 крупнотоннажных и 17-28 среднетоннажных судов. У берегов Камчатки промысел по-прежнему велся к югу от 57° с.ш. вдоль всего шельфа. Прошедшая неделя, как и предыдущая, характеризовалась многочисленными переходами, ротацией судов как внутри, так и между подзонами, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжал работать на акватории центрального сектора района. На промысле насчитывалось 27-35 крупнотоннажных и 6-17 среднетоннажных судов с выловом 206,6 тонны и 66,2 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов на 31 марта достиг 263 тыс. тонн (72,7% ОДУ), годом ранее этот показатель составлял 265,8 тыс. тонн (77,6%).

В Западно-Камчатской подзоне минтай ловили как на северной, так и на южной периферии района. Всего, на промысле насчитывалось 1-10 единиц крупнотоннажного (КТФ) и 1-5 единиц среднетоннажного (СТФ) флота, которые добывали 269,5 тонны и 81,2 тонны на судо-сутки соответственно. С начала года там освоено 216,8 тыс. тонн (59,9%), уровень 2024 г. — 298,4 тыс. тонн (87,1%).

В Камчатско-Курильской подзоне заканчивали сезон «А» 11-22 крупнотоннажных и 5-11 среднетоннажных судов с выловом 130 тонн и 78,4 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов в районе составил 278,2 тыс. тонн (освоение — 98,9%). На отчетную дату прошлого года там поймали 200,5 тыс. тонн (75,3%).

В Восточно-Сахалинской подзоне флот не работал. С начала года в районе освоено 19,1 тыс. тонн (12,7%), уровень 2024 г. — 10,9 тыс. тонн (8,3%).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на прошлой неделе флот добывал сельдь в районе лова минтая, преимущественно на акватории к северо-западу от многоугольника. На промысле отмечалось 3-6 судов КТФ со средним выловом 212,7 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов по состоянию составил 146,5 тыс. тонн (47,3%). Годом ранее уловы сельди были примерно такими же: 147,1 тыс. тонн (47,5%).

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