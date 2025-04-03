Присвоенная икра привела магаданца на скамью подсудимых

В Магаданской области жителя региональной столицы осудили за кражу чужой посылки с икрой горбуши и кеты. По данным правоохранителей, общая стоимость похищенного деликатеса составила 175 тыс. рублей.

Жительница поселка Синегорье хотела через знакомого купить икру горбуши и кеты. Деликатес женщина попросила отправить ее мужу. Для этого потерпевшая сообщила мужчине номер телефона своего супруга, однако ошиблась в одной цифре, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге на звонок посредника ответил посторонний человек. Собеседника фигурант убедил в том, что именно он является получателем, и назвал свой адрес. Когда мужчина привез товар, злоумышленник забрал икру себе.

Свою вину фигурант не признал. Его осудили по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Суд назначил мужчине наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: Якутянин похитил посылку с чиром и раздал родственникам

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews