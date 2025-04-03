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Исследование улова. Фото пресс-службы ВНИРО

Рыбаки вернулись к клыкачу в Антарктику

Российские суда возобновили в этом году рыболовство в антарктических водах после трехлетнего перерыва. Специалисты Азово-Черномоскского филиала ВНИРО рассказали о результатах мониторинга промысла клыкача в морях Росса и Амундсена в 2024-2025 гг.

Доклад по итогам работ был представлен на расширенном коллоквиуме в АзНИИРХ.

«Эти исследования являются продолжением многолетней работы российских научных наблюдателей, которые с 2004 года и по настоящее время принимают участие в промысле антарктического клыкача в зоне АНТКОМ (Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики — прим. ред.). Такая деятельность — важнейшая составляющая присутствия России в Антарктике и залог эффективности отечественного судового промысла в конвенционных водах», — подчеркнул докладчик, заведующий сектором Мирового океана отдела «Керченский» Александр Зайцев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, работы проходили на российском ярусолове Alpha Crux в тихоокеанской части Антарктики с 21 октября по 23 февраля.

На борту судна находились два научных наблюдателя: Александр Зайцев и Эрик Сиябулела Ламквана — представитель Южно-Африканской Республики, назначенный на основании двустороннего соглашения между Россией и ЮАР.

Наблюдение велось в соответствии со Схемой АНТКОМ по научному наблюдению (SISO).

В рейсе российский специалист выполнил весь комплекс работ, предусмотренный программой АНТКОМ: контролировал промысел, изучал биологию и распределение целевого вида рыб и прилова, взаимодействие птиц с орудиями добычи. Также Александр Зайцев собирал отолиты, выполнял мечение рыб и другие задачи.

Представление полученных данных в АНТКОМ обеспечит доступ отечественных судов к промыслу клыкача, обратили внимание в институте. Собранные отолиты станут основой для продолжения работ по определению возраста клыкача, размерно-возрастного состава рыб в уловах на различных участках морей Росса и Амундсена.

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Fishnews

  • Исследование улова. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Работы велись на ярусолове Alpha Crux в тихоокеанской части Антарктики. Фото пресс-службы ВНИРО
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