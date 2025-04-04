РЭЦ собирается развивать несырьевой экспорт через расширение ассортимента и географии

Перед Российским экспортным центром стоит задача к 2030 г. обеспечить поддержку не менее 12 млрд рублей несырьевого экспорта, сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина на встрече с президентом. Действовать предполагается через расширение номенклатуры товаров и географии поставок.

«В прошлом году утверждена обновленная стратегия группы «ВЭБ», и РЭЦ определена задача до 2030 года обеспечить не менее 12 трлн рублей несырьевого экспорта. Мы понимаем, как решать эту задачу, мы к ней готовы», — заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с Владимиром Путиным

Она рассказала, что работу предполагается вести по двум направлениям. Первое — расширять географию экспортных поставок. Второе — увеличивать ассортимент предлагаемой продукции.

Вероника Никишина отметила механизмы программы по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Здесь отдельно хотела обратить внимание на один из очень эффективных инструментов повышения узнаваемости нашей продукции за рубежом, потому что одна из проблем для новых рынков — это незнание наших возможностей. Это программа «Сделано в России», — сказала руководитель РЭЦ.

Напомним, что программу продвижения российской продукции на экспортном направлении под брендом «Сделано в России» правительство утвердило в феврале. План рассчитан на период до 2030 г.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров предполагается нарастить к следующему десятилетию не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 г., а поставки продукции АПК — не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 г.

На встрече с президентом Вероника Никишина рассказала, что сейчас в структуре несырьевого экспорта 85% приходится на долю дружественных стран.

«По итогам прошлого года наш несырьевой экспорт в дружественные страны вырос на 8% в физическом выражении», — отметила руководитель РЭЦ.

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