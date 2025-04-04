Европарламент одобрил «рыбную» сделку с Гвинеей-Бисау

Парламент Евросоюза одобрил обновленный протокол к соглашению о рыболовстве с Гвинеей-Бисау. Суда Испании, Португалии, Италии, Греции и Франции смогут вести промысел в водах африканской республики до 2029 г. в обмен на выплаты на общую сумму более 100 млн евро.

Доступ в воды Гвинеи-Бисау получит 41 судно из стран ЕС. Этому флоту разрешено добывать до 3,5 тыс. тонн головоногих моллюсков и 3,7 тыс. тонн креветок в год. Мелкие пелагические виды находятся под запретом из-за плохого состояния запасов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз Европарламента.

Напомним, протокол был подписан 18 сентября 2024 г. и в тот же день временно вступил в силу. Ратификация Европарламентом обеспечила действительность документа до 2029 г.

Одновременно с протоколом депутаты поддержали ряд рекомендаций для Еврокомиссии и властей Гвинеи-Бисау. В частности Европарламент хочет убедиться, что сделка действительно способствует развитию местного рыболовства. Инфраструктура республики должна быть усовершенствована, чтобы обеспечить доступ местной рыбы на внутренний рынок. В то же время необходимо, чтобы Гвинея-Бисау могла экспортировать свою рыбную продукцию.

Евродепутаты выразили беспокойство, что «Гвинея-Бисау быстро превращается в страну удобного флага». Они отмечают, что борьба с ННН-промыслом сдерживается отсутствием прозрачности в отношении владельцев судов. Поэтому парламентарии призывают ЕС мобилизовать техническую и финансовую помощь для повышения прозрачности рыболовства, предотвращения браконьерства и борьбы со стратегиями перерегистрации судов.

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