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Рост экспорта рыбопродукции из Норвегии связывают в том числе с увеличением объемов выращиваемой рыбы

Норвегия отметила рост рыбного экспорта в первом квартале

Общая стоимость экспорта рыбопродукции из Норвегии за первый квартал 2025 г. достигла 44 млрд крон (4,27 млрд долларов). Результат на 9% превысил уровень прошлого года и стал лучшим за всю историю рыбных поставок королевства.

Данные приводятся в отчете Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council, NSC), сообщает корреспондент Fishnews.

Наибольший вклад внесли поставки в Соединенные Штаты и Китай. Объемы экспорта на американский рынок достигли 35,6 тыс. тонн (+34%), а стоимость — 4,9 млрд крон, или 476 млн долларов (+56%). Стоимость экспорта в КНР выросла до 2,7 млрд крон, или 262 млн долларов (+37%).

Также положительную динамику демонстрировали продажи норвежской рыбопродукции в Великобританию, Испанию, Италию, Таиланд, Египет и Японию.

Главным экспортным продуктом остается лосось. Общая стоимость его поставок за рубеж составила 29,5 млрд крон (примерно 2,86 млрд долларов) — на 6% больше, чем год назад. При этом объем экспорта увеличился до 285,2 тыс тонн (+16%), но из-за переизбытка предложения средняя цена снизилась на 11%, до 95,39 крон за килограмм.

Трески Норвегия продала за первый квартал на 3,5 млрд крон (340 млн долларов), форели — на 1,8 млрд крон (175 млн долларов), скумбрии — на 1,7 млрд крон (165 млн долларов), сельди — на 1,3 млрд крон (126 млн долларов).

Кроме того, прирост по деньгам показали камчатский краб и краб-стригун опилио. Первый прибавил сразу 85%, до 398 млн крон (около 39 млн долларов), второй — 82%, до 901 млн крон (около 88 млн долларов). Такой скачок специалисты связывают со спросом в США, который обеспечил увеличение выручки даже при сокращении объемов поставок.

Всего в первом квартале норвежские рыба и морепродукты экспортировали в 138 стран, что на две больше, чем в первом квартале 2024 г. Кроме того, США впервые за долгое время стали крупнейшим по стоимости поставок рынком для рыбопродукции королевства, обойдя Польшу и Данию.

По словам главы Норвежского совета по морепродуктам Кристиана Крамера, рост экспорта был обусловлен благоприятными природными условиями, увеличением объемов производства продукции аквакультуры, высоким качеством товаров, а также ослаблением норвежской кроны (это повысило конкурентоспособность местной рыбопродукции).

Министр рыболовства и океанов Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс отметила, что такие результаты — повод для гордости всех отраслевых объединений королевства.

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