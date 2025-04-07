Список российских поставщиков рыб и морепродуктов в КНР получил пополнение

Компетентный орган Китая обновил список российских экспортеров рыбной продукции. Для поставок зарегистрировано еще одно рыбоперерабатывающее предприятие и еще одно судно.

Обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР размещен на сайте Главного таможенного управления Китая. Об этом проинформировал российский Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции. Учреждение также опубликовало актуализированный перечень.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили рыбоперерабатывающую компанию «Восточный лиман» в Приморье, а также новое судно мурманской компании «Эридан» — «Лев».

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