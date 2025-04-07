Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

ФАС предложила установить нормативы продажи рыбопродукции на бирже. Также появилась информация о законопроекте, предусматривающем обязательства по реализации на организованных торгах. Рыбохозяйственные объединения выступили с критикой таких требований.

Федеральная антимонопольная служба объявила, к каким выводам пришла по итогам анализа формирования цен на рыбную продукцию. В сообщении ФАС говорится, что «наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью»: при движении по товаропроводящей цепочке рыба, как отметили в антимонопольном ведомстве, дорожает в 2-3,5 раза.

Выправлять ситуацию ФАС предложила с помощью «альтернативных методов реализации» — в том числе механизма биржевой торговли рыбной продукцией.

Служба заявила, что считает необходимым ввести нормативы продажи рыбопродукции на бирже — для добытчиков. Также ФАС предложила предусмотреть минимальные объемы закупки для торговых сетей.

Незадолго до этого стало известно о законопроекте, согласно которому правительство вправе будет устанавливать нормативы обязательной продажи отдельных видов товаров на организованных торгах. Речь шла о хозяйствующих субъектах — производителях, а в список для установления нормативов попали мороженая рыба и ракообразные.

Ассоциации рыбной отрасли между тем уже не первый год акцентируют: если и говорить о распространении продаж рыбной продукции через организованные торги, то не с помощью административных рычагов, а через создание экономически привлекательных условий.

Принуждение бизнеса к определенным каналам сбыта или ценовым коридорам не приведет ни к развитию отрасли, ни к росту потребления рыбопродукции, предостерегают в Рыбном союзе. В объединении на регулярной основе публикуют информацию о том, как формируется стоимость рыбной продукции, стремясь к прозрачности процессов.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота обратили внимание на то, что рыба в силу неоднородности — не биржевой товар (различия по видам рыб и продукции из них, фактор сезонности и т.п.). На этот фактор рыбопромышленники также указывали неоднократно.

В отраслевых объединениях подчеркивают, что для поставок продукции конечному потребителю выстроена отлаженная, годами формировавшаяся система. О бирже говорят как о еще одном посреднике.

«Основные объемы рыбной продукции реализуются переработчикам по срочным договорам с фиксацией объемов поставок. Так рыбодобытчики обеспечивают гарантированный сбыт, а переработчики — загрузку сырьем и стабильный выпуск продукции для конечного потребителя. Слом этого механизма грозит в том числе ростом цен», — считают в АСРФ.

Отреагировала на предложения по нормативам реализации и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. ВАРПЭ рассказала в своем телеграм-канале о выводах и предложениях, которые содержатся в проекте доклада Федеральной антимонопольной службы. При этом в ассоциации выразили недоумение по поводу выводов ФАС: «Удорожание стоимости рыбопродукции происходит в сфере торговли, а принуждать к регулированию цены продукции собираются… рыбаков. Странная логика!»

Настороженность вызывает, как обязательный переход на «рыбные биржи» может отразиться на внутреннем рынке рыбопродукции.

«Только глубокое понимание принципов функционирования рыбного рынка России и реальное желание разобраться с принципами трансформации рыбного сырья в рыбную продукцию и формирования «полочной цены» на нее будет способствовать принятию наиболее эффективных государственных решений в части обеспечения населения качественной и доступной рыбной продукцией», — цитирует пресс-служба Рыбного союза председателя объединения Александра Панина.

Внедрение биржевой торговли, по его мнению, не способно оказать положительного влияния на эти показатели. «Напротив, мы лишь получим еще одно совершенно точно избыточное звено в цепочке поставок и добавим административный барьер на пути российской рыбы к российскому потребителю, учитывая, что требование о продаже рыбы через биржу предполагается применять только при ее реализации исключительно на внутренний рынок», — считает Александр Панин.

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