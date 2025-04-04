ФАС предлагает установить норматив по «рыбе на биржу»

Федеральная антимонопольная служба заявила, что на конечную стоимость рыбопродукции сильно влияют посредники, и предложила сокращать цепочку введением норматива для добытчиков по продаже на бирже. В периметр обязательств, по мнению ведомства, нужно включить и торговые сети.

ФАС сообщила, что провела анализ ценовой структуры наиболее облавливаемых видов рыбы — минтая, трески, пикши, сельди и горбуши — и установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью.

«В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от двух до трех с половиной раз», — заявили в антимонопольной службе.

Для сокращения числа посредников, по мнению ФАС, нужно использовать «альтернативные методы реализации». В качестве такового предлагается биржевая торговля рыбопродукцией.

По мнению ведомства, необходимо ввести нормативы продажи рыбной продукции на бирже для рыбодобытчиков и минимальные объемы закупки для торговых сетей.

«Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов», — говорят в ведомстве.

Кроме того, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС, предлагается использовать механизм регистрации внебиржевых сделок и развивать аквакультуру в Центральном федеральном округе, «так как 70% вылова приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, а основное потребление рыбной продукции происходит в центральной части России».

Также ФАС России предлагает для сокращения цепочки между рыбодобытчиками и потребителями развивать специализированные несетевые торговые объекты — например, ярмарки и рыбные рынки — и создать федеральные сети магазинов рыбной продукции.

Читайте также: Рыбу затягивают на биржу

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews