Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с Марокко в рыбном хозяйстве

Правительство одобрило проект нового соглашения с Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства. После достижения договоренностей Росрыболовству поручено подписать документ.

Распоряжением от 4 апреля 2025 г. № 825 правительство одобрило проект российско-марокканского соглашения о сотрудничестве в сфере морского рыболовства. Представленный Минсельхозом документ согласован с МИД России и другими федеральными ведомствами и предварительно проработан с марокканской стороной.

Кабмин поручил Росрыболовству провести переговоры и после достижения договоренностей подписать соглашение. При этом в проект разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального значения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается сотрудничество в сфере научных исследований по сохранению и рациональному использованию морских живых ресурсов марокканской зоны, в области разработки техники и технологий промысла, технологий переработки рыбы и развития аквакультуры. Закреплено и взаимодействие в сфере подготовки специалистов в области морского рыболовства.

Проект предусматривает, что марокканская сторона продолжит предоставлять возможность промысла в своей зоне российским рыболовным судам.

Планируется, что следить за реализацией соглашения по-прежнему будет смешанная комиссия.

Напомним, что предыдущее соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства было подписано в Рабате 14 сентября 2020 г. и в Москве 14 октября 2020 г.

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