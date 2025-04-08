Любовь Стримжа: Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

В прошлом году в Сахалинской области появилась ассоциация рыболовов-любителей, которую возглавила Любовь Стримжа. Она отмечает: новое объединение позволит поднимать проблемы, связанные с любительской рыбалкой, на более серьезном уровне.

Идея создать сообщество рыболовов-любителей появилась давно. С 2016 г. Любовь Стримжа администрирует группу «Рыбаки Сахалина» в «Телеграме». На этой площадке поклонники популярного хобби общаются и обсуждают важные для них темы.

Со временем стало ясно, что решение некоторых вопросов требует освещения на более высоком уровне. Возникла необходимость официального взаимодействия с различными органами власти для представления интересов рыбаков. «Получилось так, что одно сообщество плавно эволюционировало в другое, более официальное», — подытожила глава ассоциации в интервью журналу Fishnews.

АНО «Рыбаки Сахалина» активно взаимодействует с региональными органами власти. Особое внимание объединение собирается уделять сотрудничеству с контрольно-надзорными ведомствами для борьбы с браконьерством.

«Планируем провести несколько акций по борьбе с сетным ловом. Также выработали ряд решений по взаимодействию с рыболовными магазинами, — рассказала собеседница Fishnews. — Потому что браконьерство — это точно не про любительское рыболовство».

Ассоциация обращает внимание и на вопрос количества участков для любительского лова лососей. Сегодня в области есть 78 участков для бесплатной добычи горбуши — пять экземпляров на человека, еще 16 участков выделено под лицензионный лов других лососевых. При этом участки для лова симы находятся на юге области, и жителям севера нужно преодолевать большой путь, чтобы порыбачить. «Поэтому надо увеличить количество участков и учитывать их географическое положение», — уверена Любовь Стримжа.

Кроме того, объединение хочет стать связующим звеном между рыбаками-любителями и рыбопромышленниками. В частности планируется поднять проблему участков одного назначения. После изменения законодательства, один участок можно использовать только с одной целью. Это тоже создает барьеры для любительского рыболовства.

Другое важное направление деятельности ассоциации — развитие рыболовного туризма в регионе и в России в целом. Подробно эту тему обсудили на мероприятии, прошедшем на Сахалине в феврале.

Ассоциация «Рыбаки Сахалина» поддерживает диалог с коллегами из других регионов. «Обсуждая проблемы разных регионов, мы поняли, что многое созвучно. И если мы будем двигаться в одном направлении, нам будет легче решать вопросы», — подчеркнула глава объединения.

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