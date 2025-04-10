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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ выступил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства

В ВАРПЭ предложили, как ускорить подготовку важных для отрасли документов

Президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил, каким образом можно задействовать отраслевые базы больших данных при подготовке проектов нормативных правовых актов. Это важно в том числе для оперативного согласования важных для рыбного хозяйства документов.

Руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в выступлении на коллегии Росрыболовства остановился на тонкостях процедур подготовки нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

И здесь стоит учитывать особенности организации оценки регулирующего воздействия. С 1 февраля 2024 г. федеральные ведомства, готовящие нормативные правовые акты, должны обязательно рассчитывать затраты бизнеса после вступления документа в силу. Проводится такой расчет в соответствии с методикой Министерства экономического развития.

Оценка затрат бизнеса является индикатором для присвоения проекту степени регулирующего воздействия. От нее зависят срок общественного обсуждения проекта, необходимость включения в него положений, отменяющих соразмерные обязательные требования, и т.д., объяснил Герман Зверев.

Замечания Минэкономразвития к качеству и полноте подготавливаемых отраслевым регулятором оценок затрат неоднократно являлось причиной задержки дальнейшего рассмотрения проектов нормативных правовых актов и их оперативного принятия, обратил внимание глава ассоциации.

«Мы все это помним по сложной истории, связанной с внесением изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», - привел пример Герман Зверев.

Для подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия он предложил обратиться к тем возможностям, которые есть у Росрыболовства.

Так, готовая база с большими данными - это отраслевая система мониторинга. Еще один ресурс — оперативный доступ, к которому имеется у ведомства и который важно задействовать при подготовке расчета затрат – это государственный рыбохозяйственный реестр, отметил Герман Зверев.

«Считаем возможны объединить аналитический потенциал бизнеса и отраслевые большие данные для подготовки качественных расчетов затрат отрасли и ускорения согласования важных для отрасли документов со стороны Министерства экономического развития», - подчеркнул президент ВАРПЭ.

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