Инвестквоты ждет новый аудит

Счетная палата намерена оценить эффективность использования водных биоресурсов при реализации второго этапа программы инвестиционных квот, заявил на заседании коллегии Росрыболовства аудитор Сергей Мамедов.

В планы Счетной палаты (СП) входит проведение аудита эффективности использования биоресурсов при реализации второго этапа программы инвестиционных квот, рассказал на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству аудитор Сергей Мамедов. Он назвал тему резонансной, подчеркнув, что от успешности реализации программы инвестквот зависит будущее рыбного хозяйства и смежных с ним отраслей, особенно в прибрежных регионах.

«Этот вопрос находится в фокусе внимания обеих палат Федерального Собрания. Более того, у нас есть поручение Госдумы, комитета по аграрным вопросам, осуществлять постоянный мониторинг программы», — отметил Сергей Мамедов.

Напомним, в ходе проверки эффективности первого этапа инвестквот Счетной палатой были выявлены серьезные проблемы в реализации программы, прежде всего связанные с темпом строительства судов. Представитель СП также выступал с критикой механизма квотных аукционов и обращал внимание на рост кредиторской задолженности рыбохозяйственных организаций. Однако итоговый отчет Счетной палаты был утвержден с грифом «для служебного пользования».

Другим направлением внимания аудиторов на 2025–2026 гг. станут компенсационные мероприятия, где Счетная палата также видит ряд проблем. По словам Сергея Мамедова, за весь постсоветский период было построено всего три рыбоводных завода в счет компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания.

«В условиях дефицита производства мощностей мероприятия по восстановлению запаса рыб сводятся к разовым выпускам молоди или личинок, которые порой проходят более тысячи километров от места нанесения ущерба. При этом вместо десятка и более утрачиваемых видов, в том числе и «краснокнижных», поддерживаются запасы одного, в лучшем случае двух видов рыб», — заявил представитель СП.

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