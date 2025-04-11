В сфере цифровой маркировки икры приготовили поправки

Минпромторг разработал проект изменений в правила цифровой маркировки осетровой и лососевой икры. В частности, предлагается обязать участников оборота при регистрации товара подавать сведения о пищевой ценности.

Проект изменений в правила маркировки икры осетровых и икры лососевых (красной икры) средствами идентификации размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики изменений, в частности, предлагают дополнить список сведений, которые участник оборота предоставляет для регистрации в подсистеме национального каталога маркированных товаров. В перечень предлагается включить информацию о пищевой ценности (количестве белков, жиров, углеводов, калорийности).

Данные о КБЖУ должны обязательно собираться в рамках работы Роспотребнадзора по созданию системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции, говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Предложены и другие изменения. Например, уточнение положений по возможности передачи данных в универсальный корректировочный документ для продукции, произведенной до 1 июня 2026 г., — предполагается, что эти изменения помогут упростить документооборот при переходе на поэкземплярный учет продукции (он предусматривается с середины следующего года).

В случае принятия постановление об изменениях вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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