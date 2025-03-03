Сенаторы присмотрят за ястычной икрой

Профильный комитет Совета Федерации возьмет на контроль ситуацию с выведением икры в ястыках из системы цифровой маркировки. По информации Минпромторга, проект соответствующего постановления будет в ближайшее время внесен в правительство.

На нерешенный вопрос с исключением мороженой икры в ястыках из-под требования о цифровой маркировке обратил внимание председатель Рыбного союза Александр Панин на круглом столе, прошедшем 28 февраля в Совете Федерации. Такое снятие избыточных обязанностей очень важно для производителей, отметили ранее на встрече с руководителем Рыбного союза члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«Насколько я информирован, достигнута даже уже договоренность с Минпромторгом и с ЦРПТ о том, что икра ястычная будет выведена из-под маркировки, поскольку она не является продуктом для конечного потребителя, это продукт сегмента B2B. Но, тем не менее, по коду ТН ВЭД и косвенным признакам он попал под маркировку», — рассказал глава отраслевого объединения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, маркировку икры в ястыках в Рыбном союзе считают бессмысленным мероприятием, которое ведет к дополнительным тратам и проблемам при организации этого процесса на судах рыбопромыслового флота. «Хотели бы этот вопрос погрузить в протокольное решение сегодняшнего мероприятия и, возможно, запросить ЦРПТ и Минпромторг в части реализации данного вопроса о выведении из-под маркировки «Честный знак» ястычной икры», — предложил Александр Панин.

По словам замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Ильи Орсика, соответствующий проект постановления подготовлен и прошел публичные слушания. «В ближайшее время уже его оформят, внесут в правительство, и мы этот вопрос маркировки продукта, который по сути не выходит на полки, закроем», — пообещал представитель министерства.

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин согласился с необходимостью мониторинга ситуации. «Икру мы ставим на контроль», — заявил сенатор.

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