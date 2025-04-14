Еще один участок для марикультуры на Сахалине нашел пользователя

На торги по закреплению рыбоводного участка в заливе Анива поступило две заявки, однако один претендент не был допущен к процедуре. В этом случае договор заключается с единственным участником.

Аукцион по закреплению участка для аквакультуры в водах Сахалина предполагалось провести 13 апреля. Такие торги организуются в электронном формате.

Как следует из протокола, на участие в аукционе поступили заявки от компаний «Роскит» и «Санди» (обе зарегистрированы в Сахалинской области). Однако к участию была допущена только «Санди», сообщает корреспондент Fishnews.

По правилам, в этом случае договор заключается с единственным участником аукциона по начальной цене лота. Участок в заливе Анива, напомним, выставлялся со стартовой ценой около 1,64 млн рублей.

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