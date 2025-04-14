Рынки для краба, сахалинская марикультура и рыбные вкусы со всего мира

В первом в этом году выпуске журнала Fishnews мы рассказываем о том, что происходит в рыбной отрасли самых разных регионов — от Архангельской области до Сахалина, а также по самым разным направлениям.

В центре внимания Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Зоной его интересов традиционно были Северный бассейн и Северо-Восточная Атлантика, но теперь СЗРК присутствует и на Дальнем Востоке. О работе на Дальневосточном бассейне, о том, какие уроки можно вынести из участия в проектах под инвестквоты, почему мороженый краб для Северного бассейна по-прежнему выглядит перспективнее живого, рассказал исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Побывал журналист Fishnews и в Архангельске — в местах базирования Архангельского тралового флота, участника СЗРК. АТФ не только ведет промысел. Развиваются также береговые подразделения — морской перегрузочный терминал и судоремонтная база.

На страницах журнала и материалы о рынке рыбной продукции сегмента b2с. Участники отрасли активно ищут возможности для увеличения продаж в России. В том числе — через предложение конечному потребителю новинок и неожиданные подходы к подаче уже привычных продуктов. Об этом — также несколько наших публикаций.

Продолжаем рассказывать и о том, как Сахалинская область пробует свои силы в марикультуре. Также в свежем выпуске — о том, как поставки рыбопродукции из разных стран помогают разнообразить меню россиян, о новом объединении рыбаков-любителей и подготовке к Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, о регулировании рыбного хозяйства.

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