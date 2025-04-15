Эксперты Рыбного союза: Импорт рыбы и морепродуктов из Китая плавно снижается

За первые два месяца 2025 г. из Китая в Россию отправилось 13 тыс. тонн рыбопродукции на 50 млн долларов. По сравнению с уровнем прошлого года в натуральном выражении импорт снизился на 2%, а в стоимостном - на 10%, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Эксперты Рыбного союза рассказали о пяти ключевых тенденциях импорта рыбы и морепродуктов из Китая.

Так, двузначными темпами растет импорт мороженой скумбрии ПБГ. За январь-февраль 2025 го. импорт мороженой скумбрии увеличился к сопоставимому периоду 2024 г. на 60% в весе и на 30% в деньгах: до 4,4 тыс. тонн на сумму 5,4 млн долларов.

Из-за эффекта высокой базы темпы роста поставок несколько снизились по сравнению с рекордным ростом по итогам прошлого года к 2023 г.: в 3,4 раза в натуральном выражении и в 1,6 раза в стоимостном выражении — до 13 тыс. тонн на сумму 17 млн долларов.

Рост импортных поставок вызван, прежде всего, сокращением российского вылова скумбрии в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тыс. тонн (-25% к 2023 г.), тихоокеанской — 13 тыс. тонн (-60% к 2023 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

Импорт мороженой неразделанной сайры перешел к снижению. В январе-феврале 2025 г. поставки сократились к аналогичному периоду 2024 г. на 25% в натуральном выражении — до 1,5 тыс. тонн, на 5% в денежном — до 2,6 млн долларов.

Видимо, идет коррекция после рекордных за последние шесть лет показателей по итогам 2024 г. — 9 тыс. тонн (+10% к 2023 г.).

Продолжается рост импорта китайской мороженой форели ПБГ. За два месяца 2025 г. поставки увеличились в 2,5 раза в весе и в 3 раза в деньгах (к сопоставимому периоду 2024 г.) — до 1 тыс. тонн на сумму 8,3 млн долларов

Высокий спрос на лососевых и 30% сокращение поставок из Турции поддерживают трехзначные темпы роста импорта китайской мороженой форели. В союзе напомнили, что по итогам прошлого года поставки выросли к 2023 г. почти в 8 раз в весе и почти в 7 раз в деньгах — до 5 тыс. тонн на сумму 40 млн долларов.

Импорт жареного филе угря начал сокращаться. После рекордных за последние шесть лет объемов по итогам прошлого года (4 тыс. тонн на сумму 47 млн долларов) российский импорт жареного филе угря из Китая в январе-феврале 2025 г. к сопоставимому периоду предыдущего года сократился на 20% в весе и деньгах и составил 0,7 тыс. тонн на сумму 9,5 млн долларов.

Поставки мороженой масляной рыбы продолжают уверенный рост. За январь-февраль 2025 г. они составили 0,7 тыс. тонн (+20% к аналогичному периоду 2024 г.). Рост поставок может быть связан со снижением цены: в деньгах они сократились на 40% — до 2 млн долларов, полагают эксперты.

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