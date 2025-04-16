На Камчатке хотят оценить последствия «красных приливов»

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН планирует провести исследования в прибрежных районах, пострадавших от «цветения» водорослей осенью 2020 г. Ученым предстоит оценить последствия опасного природного явления.

Научные изыскания охватят объекты на юго-востоке Камчатского полуострова, подвергшиеся воздействию «красных приливов»: бухту Вилючинскую, Авачинскую губу, бухту Асача, остров Старичков, бухту Русскую, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Ученым предстоит получить актуальные данные о состоянии популяций морской и прибрежной живности, включая млекопитающих (ларги, калана, сивуча, антура, моржа) и птиц. Необходимо будет зафиксировать произошедшую сукцессию (последовательную замену одного биоценоза другим).

Также в задачи специалистов войдет разработка рекомендаций по повышению эффективности охраны редких видов морских млекопитающих, птиц и водорослей, занесенных в Красные книги России и Камчатского края. В том числе нужно будет установить границы береговых лежбищ.

Читайте также: Озеро Тунайча на Сахалине изменили затоки морской воды

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews