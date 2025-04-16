Туристка не утаила контрабандные бивни под одеждой
В Забайкальском крае таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай. Почти 3 кг дериватов обнаружили в нижнем белье и на теле туристки.
Женщина следовала на автобусе в Китай через пункт пропуска «Забайкальск» и заметно нервничала. При досмотре таможенники нашли у нее четыре бивня моржа — два прикрепленных чулками к талии и еще два спрятанных в одежде, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
По словам туристки, она купила товар на рынке в поселке Забайкальск и хотела использовать бивни для поделок. О том, что для вывоза требуются разрешительные документы, женщина не знала.
Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы являются необработанными фрагментами бивней моржа.
В отношении гражданки возбуждено два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров).
Напомним, в феврале в том же пункте пропуска таможенники перехватили еще одну партию контрабандных бивней моржа.
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